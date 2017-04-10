Минобороны хочет увеличить численность армии

Министерство обороны предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 10-20 тысяч человек. Об этом сегодня, 4 октября, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сказал заместитель министра обороны Игорь Павловский, сообщает Укринформ.

"В настоящее время определенная законом численность Вооруженных сил Украины составляет 250 тысяч. Для того чтобы выполнить все задачи по укомплектованию боевых частей, даже на 80-85% и охраны на арсеналах эта численность недостаточна. Поэтому ее нужно увеличить на 10-20 тысяч", - отметил он.

Павловский добавил, что на сегодняшний день усилена охрана складов за счет боевых частей.

Напомним, Министерство обороны просит увеличить финансирование на безопасность военных складов и арсеналов на 13%.

Помимо этого, для охраны складов в украинскую армию хотят призвать офицеров запаса.

Источник: korrespondent.net