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04. 10. 2017

В Турции более 30 военных признали виновными в покушении на Эрдогана

В Турции суд провинции Мугла вынес обвинительные приговоры в отношении 34 военных, обвиненных в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время неудавшегося госпереворота в 2016 году.

Об этом пишет газета Сабах, передает Интерфакс.

В решении суда отмечается, что каждому из осужденных в соответствии с уголовным кодексом Турции вынесено по четыре пожизненных срока. Еще один обвиняемый был оправдан.

В общей сложности по этому судебному делу проходят 40 человек.

По данным следствия, осужденные пытались убить Эрдогана во время путча в 2016 году, когда президент находился в отеле в турецком городе Мармарис. Нападение на отель произошло вскоре после того, как турецкий лидер покинул территорию объекта.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота, однако планы мятежников провалились.

Турецкие власти обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. В свою очередь Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

После этого в Турции развернулись массовые репрессии в отношении предполагаемых сторонников Гюлена.

Источник: korrespondent.net

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