В Крыму после аннексии выросла смертность

В Автономной Республике Крым после оккупации полуострова выросло количество смертей. Об этом свидетельствуют данные из Федеральной службы государственной статистики РФ, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, начиная с 2007 года смертность в Крыму постепенно уменьшалась. В частности, количество умерших в 2007 году составляло 31 253 человек, а уже в 2013 – 27 000.

Однако за три года оккупации Крыма, смертность на полуострове выросла почти на 2000 человек в год.

Что касается естественного прироста населения, то улучшение этого показателя началось еще в 2005 году, когда убыль составляла чуть больше 13 000 человек в год. К 2013 она уменьшилась до 2974 человек.

Начиная с 2014 года убыль населения ускорилась и в 2016 составила уже 6029 человек в год.

Напомним, основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, являются сердечно-сосудистые заболевания.

Также напомним, что Министерство здравоохранения рассказало, что изменится для украинцев после запуска медицинской реформы с 1 января 2018 года.

Источник: korrespondent.net