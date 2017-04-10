Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2017, среда, 20:07
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

СМИ: Курды захватили нефтяное месторождение в Сирии

Отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) захватили нефтяное месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Анадолу со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, курды установили контроль над городом Эс-Сувар на северо-востоке и Аль-Касра на северо-западе Дейр-эз-Зора.

В частности, отряды курдов взяли под контроль нефтяное месторождение Сефре, расположенное в 22 километрах к востоку от Дейр-эз-Зора и реки Евфрат.

"11 крупнейших нефтяных месторождений Сирии расположены на восточном берегу Евфрата, который делит провинцию на две части. В этих месторождениях сосредоточено около трети всех энергетических ресурсов Сирии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в сентябре силы режима Башара Асада, поддерживаемые Россией, предприняли безуспешную попытку помешать продвижению курдов на восточном берегу Евфрата.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении руководства группировки Джабхат ан-Нусра в Сирии. В результате авиаудара якобы было уничтожено более 60 боевиков, включая 12 полевых командиров.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.