Один из российских пленников ИГИЛ воевал на Донбассе – СМИ

Житель Московской области Григорий Цурканов (Сурканов), который попал в плен к боевикам террористической организации Исламское государство, воевал на Донбассе. Об этом в среду, 4 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на брата пленного Романа.

По его словам, Григорий Цурканов два раза в 2014 году ездил воевать на Донбасс. За это ему регулярно выдавали медали.

"Да, в самом начале ездил. Они как раз хорошо дали там укропам про**аться. Они-то их погнали, только товарищ Путин, блин, у нас перемирие заключил. Брат мне говорил, там тысячи наших ребят погибли", – сказал Цурканов.

"Я не знаю, какие там у него выходы были. Там были и от Вагнера, заходили, и еще предлагали заходы, я не знаю. Им предлагали в группу какого-то спеца ГРУ как командира. Потом он заходил напрямую, сами ЛНРовцы приглашали, руководство ЛНР. А потом их оттуда выдворили. Я даже не знаю, как сказать… это все грязно. Там ФСБ деньгами занимается, отмыванием, крышует там бандитов. Это просто грязь полная", – добавил мужчина.

Напомним, ранее ИГ распространило видео, на котором присутствуют взятые в плен российские солдаты. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

В Минобороны РФ отрицают эту информацию.

Вскоре в России опознали пленного с видеозаписи ИГИЛ, которым оказался Григорий Цурканов.

Источник: korrespondent.net