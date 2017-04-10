Прокуратура направила в суд дела военачальников РФ

Главная военная прокуратура завершила расследование и направила для рассмотрения в суд обвинительные акты в отношении ряда высокопоставленных чиновников Вооруженных сил РФ за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, речь идет о заместителе министра обороны РФ генерале армии Дмитрии Булгакове, статс-секретаре – заместителе министра обороны РФ генерала армии Николае Панкове и заместителе Главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирале Александре Федотенкове.

Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.3 ст.110; ч.4 ст.27 ч.1 ст.111; ч.5 ст.27, ч.2 вв.28 ч.2 ст.437 УК Украины, отметили в ГПУ.

По информации надзорного ведомства, указанные российские военные в феврале-марте 2014 года в Крыму совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Они склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВСУ к совершению государственной измены, были пособниками в ведении агрессивной войны против Украины, а также способствовали беспрепятственному вторжению российских военных для оккупации полуострова.

"Обвинительные акты в отношении этих лиц направлены в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ расследует дела в отношении 46 граждан России – высокопоставленных должностных лиц – за ведение агрессивной войны против Украины и другие тяжкие преступления. В списке десятки российских генералов во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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Источник: korrespondent.net