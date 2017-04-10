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04. 10. 2017

Госпогранслужба выяснила, как Саакашвили пересек границу Польши

Бывший президент Грузии, лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили пересек границу Польши с Украиной по заграничному паспорту гражданина Украины, который в базе Интерпола значился как утерянный. Об этом в ходе заседания комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности в среду, 4 октября, сообщил заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

По его словам, такой ответ в Госпогранслужбу поступил от польской стороны.

Серватюк уточнил, что запрос в Польшу касался вопроса, по каким документам Саакашвили проходил таможенные процедуры.

Как сообщал Корреспондент.net, 10 сентября Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.

Суд уже арестовал двух участников незаконного прорыва Саакашвили через границу. Протоколы были составлены против 69 человек.

 

Источник: korrespondent.net

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