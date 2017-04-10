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04. 10. 2017

В Сумах взрыв на макаронной фабрике

В Сумах на частном макаронном производстве в среду, 4 октября, произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.Об этом сообщает местное издание СпецКор.

Отмечается, что взрыв прогремел во время установки парового котла на производстве. 

По данным ГСЧС, информация о взрыве поступила в 15.15. Дальнейшего возгорания не было.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, а именно двое рабочих и руководитель предприятия.

Их уже госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах взрыв на макаронной фабрике

Как сообщал Корреспондент.net, 16 марта в Запорожье на комбинате Запорожкокс прогремел взрыв, в результате чего погибли четыре работника подрядной организации ПромИнтегра.

Источник: korrespondent.net

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