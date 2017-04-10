Суды для избранных? Судебная реформа в Украине

Самое длительное рассмотрение в истории Верховной Рады, около тысячи страниц текста, более 4 тысяч поправок и внесение изменений в сразу четыре кодекса. Все это про президентский законопроект о судебной реформе, который вчера все-таки был одобрен депутатами.

Однако, подводных камней в нем оказалось столько, что к эффективности реформы уже возникают вопросы.

Корреспондент.net разбирался в том, что приняла Рада.

Доступность судов

Документ предусматривает пересмотр ставок судебного сбора, который отныне будет играть роль основного источника финансирования судебной системы.

По словам главы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, при доработке текста ко второму чтению из него убрали идею увеличения судебного сбора.

В то же время, как сообщила прессе народный депутат Елена Сотник, судебный сбор не повышается для суда первой инстанции, а для тех, кто захочет подать апелляцию или кассацию -повышается.

Также судебная реформа предусматривает норму, при которой для открытия производства, истец обязан будет внести на депозитный счет суда деньги для обеспечения возможного возмещения предстоящих расходов ответчика на профессиональную юридическую помощь. Если же истец не внесет обозначенную сумму, суд может отказать ему в иске.

Учитывая адвокатскую монополию, которая вступила в силу в прошлом году, суд становится все более элитарным учреждением для тех, кто может себе позволить это "дорогое удовольствие"", - говорит руководитель практики разрешения споров юридической фирмы EVRIS Игорь Кравцов.

Поправка Лозового

Больше всего споров вызвала поправка, которая была внесена в законопроект с подачи депутата-радикала Андрея Лозового.

Ее суть в том, что исчисление сроков досудебного расследования будет начинаться сразу после регистрации материалов от заявителя, либо по факту случившегося события. Действующими на сегодня нормами законодатель постановил отсчитывать срок досудебного расследования с момента объявления о подозрении.

Также подозрение должно быть объявлено фигуранту преступления средней тяжести не позднее истечения трех месяцев с момента начала следствия, а для тяжких и особо тяжких преступлений - не позднее полугода. Ранее эти сроки были вдвое больше - шесть и двенадцать месяцев соответственно.

"Это уменьшит сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро", - говорит депутат из фракции "Батьківщина" Алена Шкрум.

Она отмечает, что эти изменения сделают невозможным эффективную работу НАБУ и расследования "дел Майдана" и дел о преступлениях бывших чиновников.

Сам Лозовой своей поправкой доволен. Сторонник такой нормы утверждают, что в системе досудебного расследования творится самый настоящий бардак и процветают коррупционные схемы. Из-за этого людей на долгие месяцы, а то и годы "закрывают" в СИЗО, где выбивают показания и деньги.

При этом, согласно поправки, не подпадают к закрытию в связи с истечением сроков давности производства по тяжким и особо тяжким преступлениям против жизни и здоровья человека. То есть, "майдановским" делам якобы ничего не угрожает.

"Суть правки - позволить оспаривать необоснованные обвинения и прекратить наконец позорное затягивание дел в судах, из-за чего страдают как потерпевшие, так и те, кого без всяких оснований обвиняют в тех или иных преступлениях", - утверждает нардеп-радикал.

По его словам, критики поправки вводят общественность в заблуждение в части резко сокращенных сроков завершения досудебного расследования. Мол, последние могут при наличии подозреваемого и продлеваться во времени.

Упрощение судопроизводства

Для усовершенствования судебной системы вводятся такие понятия как «образцовое дело» и «типичное дело», а также институт приказного производства и досудебного урегулирования спора. Также вводятся штрафы за злоупотребление процессуальными правами и обязанностями сторон в суде.

«Упрощенная процедура рассмотрения дел без вызова сторон (например, простые дела о взыскании долга) позволит рассматривать их в одно заседание. Это намного быстрее чем сейчас. В Польше по такой процедуре можно получить решение суда за две недели», — объясняет юрист Алексей Харитонов.

Также вводится возможность урегулирования спора при участии судьи, которое проводится по согласию сторон до начала рассмотрения дела. При этом само судебное производство останавливается.

Электронный суд

Так называемый «электронный суд» — это единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Ее предназначение: обмен информацией в электронной форме между судами и участниками процесса.

Про кипы бумаг на столе у судьи, или участников процесса можно будет забыть.

Ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины.

Будут проблемы?

"По нашему мнению, принятые изменения увеличат количество обращений в ЕСПЧ. Многие положения выписаны спорно и некорректно, в связи с чем, применить их, не дав оснований для обжалования, довольно трудно", - говорит юрист Кравцов.

При этом он подчеркнул, что количество обращений в ЕСПЧ растет в последние годы и без реформы, при относительно стабильном законодательстве.

"Существенные изменения системы еще больше усилят желание искать справедливость в международных инстанциях", - прогнозирует юрист.

По словам юриста Ростислава Кравца, в Гражданском процессуальном кодексе появилась норма, когда судьям дано было право не применять целые законы, если они считают, что те несправедливы.

“Таким образом, мы можем получить полную вакханалию в стране. Помимо этого там были еще пункты, касающиеся автоматического перераспределения дел, если судья более 14 дней отсутствует. Так можно ни одно дело не рассмотреть, особенно это относится к резонансным. То есть, судья идет на больничный, дело автоматически переходит к другому судье, тот тоже уходит. Дела так будут рассматриваться бесконечно”, - комментирует юрист.

По его мнению, судебная реформа направлена на ущемление прав граждан.

“Ее главная цель – узурпация власти и построение тоталитарного государства. Я не исключаю, что в некоторых регионах могут отказаться от принятия этих законодательных актов, поскольку они противоречат независимости нашей страны”, - резюмирует Кравец.

Источник: korrespondent.net