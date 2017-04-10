Изменения в УПК заблокируют расследование тяжких преступлений – НАБУ

НАБУ призывает президента Украины Петра Порошенко ветировать изменения в законопроект №6232 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку они, в случае вступления в силу, заблокируют расследования тяжких и особо тяжких преступлений и сделают невозможным привлечение виновных к ответственности. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным НАБУ, законопроект №6232 содержит ряд противоречий. Например, поправка к ст. 219 УПК Украины предусматривает ограничение сроков досудебного расследования тяжких преступлений до 6 месяцев с момента внесения сведений в ЕРДР с возможностью продолжения расследования по решению суда еще на полгода.

В ведомстве подчеркивают, что раскрытия и расследования сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно. Например, при расследовании, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ проявляют цепочку, состоящий в среднем из 7-10 звеньев, через которые украдены в украинском деньги перечисляются конечным бенефициарам. Для того доказательств по делу детективы должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена. При таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК детектива понадобится минимум 7-10 месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований.

Также в НАБУ назвали спорными поправки к статьям 132, 234, 242 и 303 УПК Украины.

Учитывая это, ведомство призывает Порошенко ветировать изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Напомним, ранее сообщалось, что после принятия нового Уголовно-процессуального кодекса количество осужденных в Украине сократилось в два раза: со 140 тысяч до 70 тысяч.

Источник: korrespondent.net