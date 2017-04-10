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04. 10. 2017

ОБСЕ: Военные ВСУ убили мужчину в Счастье

В городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие 6 сентября стреляли в человека, который позже скончался в больнице от кровопотери. Об этом сообщается в отчете Миссия ОБСЕ за вторник, 3 октября.

Согласно отчету, офицер Вооруженных сил Украины в подконтрольном правительству городе Старобельск проинформировал наблюдателей о том, что 6 сентября при пересечении человеком моста в Счастье его подстрелили.

"По словам медицинского персонала больницы в Счастье, 6 сентября военнослужащими Вооруженных сил Украины к ним был доставлен мужчина, который умер от сильной кровопотери. Медработники также добавили, что мужчина имел три ранения в нижней части тела", – добавили в ОБСЕ.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в ОБСЕ заявили о том, что Минские договоренности нарушают обе стороны. При этом количество обстрелов на Донбассеза 29 и 30 сентября уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: korrespondent.net

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