В соцсетях обратили внимание на новость Службы безопасности Украины о том, что сотрудники спецслужбы задержали "шпионов на беспилотнике".

Так, в среду, 3 октября СБУ на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что задержала диверсантов вблизи военной части в Херсоне.

"3 октября 2017 года около девяти часов вечера, несмотря на многочисленные предупреждения в средствах массовой информации по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий, четыре жители Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей. Попытки молодых людей сразу же были прекращены СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины, беспилотник изъяли", - говорится в сообщении ведомства.

Cмотрите фотогалерею: Соцсети: СБУ задержала "диверсантов" с детской игрушкой

В то же время пользователь Вячеслав Поездник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что так называемые "беспилотники" – детские игрушки модели SYMA X5. Ее размеры – 30 на 30 сантиметров.

По его словам, данная модель не имеет камеры, может продержаться в воздухе не более пяти минут с дальностью полета 80 метров и даже не имеет функции удержания высоты или точки по GPS.

"Максимальный вес что она может поднять без труда – 20 грамм. Цена этого "дрона" – 24 доллара на АлиЭкспресс. Пожалуй, можно согласиться с СБУ только в одном – это "беспилотник", – написал он.

"А теперь у меня вопрос к СБУ. Зачем вы отобрали у детей игрушку? Они просто игрались ей в соседнем со складами населённом пункте", – добавил Поездник.

Напомним, ранее СБУ задержала троих "минеров".

Источник: korrespondent.net