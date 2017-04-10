В Москве за убийство 12 фазанов задержали белоруса

В Москве студентазадержали за убийство 12 птиц семейства фазановых в вольере парка. Об этомв среду, 4 октября, сообщает агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 21-летний житель Белоруссии из хулиганских побуждений 30 сентября убил 12 фазанов.

Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе парка сообщили агентству, что речь идет о фазанах, и оценили ущерб от убийства птиц в 93 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Харькова будут судить за заказ убийства собаки.

Источник: korrespondent.net