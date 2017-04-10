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04. 10. 2017

Землетрясение в Мексике: число жертв увеличилось до 369

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 369 человек. Об этом сообщил представитель гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, больше всего жертв – в Мехико.

"Всего 369 погибших в результате землетрясения 19 сентября, из них в Мехико – 228, в штате Морелос – 74, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 15, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", – говорится в сообщении.

⚡️ #Actualización 🔴 TOTAL 369 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 228 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 15#Guerrero: 6#Oaxaca: 1

— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 4 октября 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось о 360 погибших в результате землетрясение в Мексике.

Источник: korrespondent.net

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