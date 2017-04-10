В РФ решили запретить военным выкладывать фото в соцсетях

Министерство обороны РФ планирует запретить военнослужащим-контрактникам выкладывать в Сеть фотографии, видео и геотеги, которые могут их раскрыть. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РБК со ссылкой на изменения, которые планируется внести в закон О статусе военнослужащих.

Так, любая информация о военных, которая указывает на их ведомственную принадлежность, раскрывает служебную деятельность и место их дислокации, может использоваться экстремистами и террористами с целью дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуации в различных регионах мира.

В России аналогичный запрет уже предусмотрен для военнослужащих и гражданского персонала ФСБ и ФСО.

Стоит отметить, что расследователи опознали множество российских военных, которые воевали на Донбассе и в Сирии, по их фотографиям в социальных сетях.

Напомним, ранее ИГ распространило видео, на котором присутствуют взятые в плен российские солдаты. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

В Минобороны РФ отрицают эту информацию.

Вскоре в России опознали пленного с видеозаписи ИГИЛ, которым оказался Григорий Цурканов.

Источник: korrespondent.net