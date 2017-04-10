Трамп: Я полностью доверяю Тиллерсону

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону, слухи о возможной отставке которого распространились в прессе.

"Я полностью доверяю Рексу", – сказал Трамп.





СМИ: Трамп разочарован работой Тиллерсона Комментируя репортаж NBC о том, что Тиллерсон намеревался уйти еще летом, и его уговаривали не делать этого, Трамп заявил: "Это фейковые новости… NBC все это придумало".

Ранее сам Тиллерсон заявил, что не думал об отставке и не намерен это делать. Он также отрицал разногласия с Трампом по внешней политике.

Источник: korrespondent.net