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04. 10. 2017

Трамп: Я полностью доверяю Тиллерсону

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону, слухи о возможной отставке которого распространились в прессе.
 
"Я полностью доверяю Рексу", – сказал Трамп. 
 
Комментируя репортаж NBC о том, что Тиллерсон намеревался уйти еще летом, и его уговаривали не делать этого, Трамп заявил: "Это фейковые новости… NBC все это придумало".

СМИ: Трамп разочарован работой Тиллерсона
 
Ранее сам Тиллерсон заявил, что не думал об отставке и не намерен это делать. Он также отрицал разногласия с Трампом по внешней политике.

Источник: korrespondent.net

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