Трамп: Я полностью доверяю Тиллерсону

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону, слухи о возможной отставке которого распространились в прессе.
"Я полностью доверяю Рексу", – сказал Трамп.
Комментируя репортаж NBC о том, что Тиллерсон намеревался уйти еще летом, и его уговаривали не делать этого, Трамп заявил: "Это фейковые новости… NBC все это придумало".
СМИ: Трамп разочарован работой Тиллерсона
Ранее сам Тиллерсон заявил, что не думал об отставке и не намерен это делать. Он также отрицал разногласия с Трампом по внешней политике.
Источник: korrespondent.net