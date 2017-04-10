Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 00:37
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

СБУ подтвердила задержание российского журналиста в Киеве

 
Задержанный правоохранителями накануне в Киеве корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, сообщили в ведомстве.
 
Как рассказала Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская, полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях.
 
Правоохранительные органы заявили, что задержали Немышева за совершение уголовного преступления.

Крымский журналист Радио Свобода получил условный срок
 
Напомним, ранее сайт НТВ.ru сообщил, что в Киеве задержан корреспондент телеканала. По его данным, Немышева доставили в одно из отделений полиции, где его допрашивали сотрудники СБУ.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.