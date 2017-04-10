СБУ подтвердила задержание российского журналиста в Киеве

Задержанный правоохранителями накануне в Киеве корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, сообщили в ведомстве.

Как рассказала Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская, полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Правоохранительные органы заявили, что задержали Немышева за совершение уголовного преступления.



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Напомним, ранее сайт НТВ.ru сообщил, что в Киеве задержан корреспондент телеканала. По его данным, Немышева доставили в одно из отделений полиции, где его допрашивали сотрудники СБУ.

Источник: korrespondent.net