Особый статус Донбасса: Германия и Франция "за"

Германия и Франция поддержали законопроект, продлевающий срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.





#AmbReichel: #Німеччина підтримує продовження закону про особливий статус.

Немає альтернативи дипломатичному рішенню у Східній Україні! pic.twitter.com/I2XxqEuQGL — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 4 октября 2017 г. "Германия поддерживает продолжение закона о "особом статусе". Нет альтернативы дипломатическому решению в восточной Украине", – цитирует посольство Германии в Украине посла Эрнста Райхеля.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие "особого статуса", что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – говорится в сообщении посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Ми підтримуємо зусилля @verkhovna_rada продовжити дію особливого статусу що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України https://t.co/kxqhbOHx2h — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 4 октября 2017 г.



Законопроект о реинтеграции Донбасса идет в Раду

Напомним, в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net