Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 00:39
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

Особый статус Донбасса: Германия и Франция "за"

 
Германия и Франция поддержали законопроект, продлевающий срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
 
"Германия поддерживает продолжение закона о "особом статусе". Нет альтернативы дипломатическому решению в восточной Украине", – цитирует посольство Германии в Украине посла Эрнста Райхеля.

#AmbReichel: #Німеччина підтримує продовження закону про особливий статус.
Немає альтернативи дипломатичному рішенню у Східній Україні! pic.twitter.com/I2XxqEuQGL

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 4 октября 2017 г.
 
"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие "особого статуса", что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – говорится в сообщении посла Франции в Украине Изабель Дюмон.
 

Ми підтримуємо зусилля @verkhovna_rada продовжити дію особливого статусу що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України https://t.co/kxqhbOHx2h

— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 4 октября 2017 г.


Законопроект о реинтеграции Донбасса идет в Раду
 
Напомним, в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.