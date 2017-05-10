Мотивы стрелка в Лас-Вегасе пока не известны – Трамп

Мотивы стрелявшего по людям в Лас-Вегасе Стивена Пэддока пока неизвестны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

На вопрос о том, выяснило ли следствие мотивы Пэддока, американский лидер ответил отрицательно.

"Пока нет. Они очень внимательно выясняют. Мы скоро узнаем, если удастся что-то найти", – сказал Трамп

Также президент США назвал Пэддока "больным, ненормальным человеком".



В Сеть выложили видео начала бойни в Лас-Вегасе

Напомним, в ночь 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля.

По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net