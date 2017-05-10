Конфликт госохраны с журналистами: наказаны три офицера

Управление государственной охраны Украины завершило служебное расследование в связи с конфликтом сотрудников госохраны с журналистами, который произошел 15 сентября, сообщает пресс-служба УГО.

"По результатам служебного расследования трое офицеров УГО привлечены к дисциплинарной ответственности. С военнослужащими УГО также проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.







В Киеве задержали журналиста канала НТВ Глава УГО Валерий Гелетей на своей странице в Facebook сообщил, что к ответственности привлечены двое сотрудников УГО, которые участвовали в инциденте с журналистами, и их начальник.

Напомним, вечером 15 сентября журналист программы Схемы Михаил Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны возле одного из ресторанов Конча-Заспы. По данным журналистов, в ресторане праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко, на торжестве присутствовали президент, премьер-министр и другие политики.

Источник: korrespondent.net