Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 02:11
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
05. 10. 2017

Конфликт госохраны с журналистами: наказаны три офицера

 
Управление государственной охраны Украины завершило служебное расследование в связи с конфликтом сотрудников госохраны с журналистами, который произошел 15 сентября, сообщает пресс-служба УГО.
 
"По результатам служебного расследования трое офицеров УГО привлечены к дисциплинарной ответственности. С военнослужащими УГО также проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
 
Глава УГО Валерий Гелетей на своей странице в Facebook сообщил, что к ответственности привлечены двое сотрудников УГО, которые участвовали в инциденте с журналистами, и их начальник.


В Киеве задержали журналиста канала НТВ
 
Напомним, вечером 15 сентября журналист программы Схемы Михаил Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны возле одного из ресторанов Конча-Заспы. По данным журналистов, в ресторане праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко, на торжестве присутствовали президент, премьер-министр и другие политики.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.