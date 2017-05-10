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05. 10. 2017

У самолета короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор

 
У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в московский аэропорт Внуково, остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком. 
 
Как видно на кадрах, саудовский король успел проехать половину лестницы, когда механизм сломался, и монарху пришлось спускаться самому.
 
 
Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. Он пробудет в Москве до 7 октября.

В Китае эскалатор "засосал" мужчину
 
Напомним, ранее в Гонконге в торговом центре сломался эскалатор, в результате чего пострадали 18 людей.
 

Источник: korrespondent.net

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