У самолета короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор

У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в московский аэропорт Внуково, остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком.

Как видно на кадрах, саудовский король успел проехать половину лестницы, когда механизм сломался, и монарху пришлось спускаться самому.

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. Он пробудет в Москве до 7 октября.



В Китае эскалатор "засосал" мужчину

Напомним, ранее в Гонконге в торговом центре сломался эскалатор, в результате чего пострадали 18 людей.

Источник: korrespondent.net