Украинский журналист посетил Северную Корею

Украинский журналист Роман Бочкала побывал в самой закрытой стране мира – в Северной Корее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он никогда раньше не встречал таких пустых самолетов: в Пхеньян из Пекина летели всего семь пассажиров, у которых сидели стюардессы и следили, чтобы никто ничего не фотографировал.

"В миграционной карте, которую нужно было заполнить на борту, говорится: запрещено ввозить любую литературу про КНДР и Южную Корею, порно, и если ты журналист, то обязан об этом сообщить", – написал Бочкала.

Журналист также отметил, что украинцев в КНДР считают частью России. Есть и такие, которые верят, что Украина и Россия до сих пор часть СССР.

"Украинцы здесь редкие гости. Нас воспринимают, как часть России. Те, кто знают о конфликте, не понимают, чего мы "повздорили". Некоторые думают, что мы ещё в Советском Союзе. Америка – лютый враг. Демонстрация ненависти к американским империалистам всячески поощряется вышестоящими товарищами", – рассказал Бочкала.

По словам журналиста, в Северной Корее есть четыре канала, все – государственные. Ежедневно в 20:00 показывают новости. Также есть проводное радио, а дикторы общаются с народом "языком лозунгов и партийных штампов, опираясь исключительно на официальные заявления партии".



"Интернета нет. Но в отелях для иностранцев разрешено отправлять электронные письма со специального компьютера. Корейцам тоже можно пользоваться имейлом. Но по предварительной заявке за двое суток до дня отправки", – написал Бочкала.

Ранее сообщалось, что в КНДР приговорили к смертной казни двух журналистов и двух глав изданий из Южной Кореи за оскорбительные для Северной Кореи книжные обзоры.

Источник: korrespondent.net