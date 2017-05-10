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05. 10. 2017

Саманта Пауэр даст показания по "российскому делу"

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр 13 октября даст показания комитету по разведке палаты представителей конгресса США по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что республиканцы намерены поговорить с Пауэр о практике разоблачения имен приближенных Дональда Трампа, фигурирующих в секретных отчетах разведки.

Кроме того, экс-постпред может обладать и другой информацией относительно дела о вмешательстве России в выборы в США.

Комитет планирует в течение ближайших двух недель провести слушания с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном и бывшим советником по внешней политике экс-президента США Барака Обамы Беном Родосом.

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Напомним, 6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Источник: korrespondent.net

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