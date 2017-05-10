Стрельба в Лас-Вегасе: более 300 человек выписаны из больниц

Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц. Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо, передает Reuters.

По его словам, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, были выписаны на настоящий момент.





В Сеть выложили видео начала бойни в Лас-Вегасе В полиции отметили, что устроивший стрельбу Стивен Пэддок десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе. В результате бойни погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net