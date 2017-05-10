Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2017, четверг, 06:45
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
05. 10. 2017

В Канаде приняли аналог "закона Магнитского"

В Канаде в третьем чтении приняли аналог "закона Магнитского", сообщает CBC News.

Аналог "закона Магнитского" прошел нижнюю палату парламента Канады. Впереди голосование в сенате. После этого документ отправится на подпись генерал-губернатора Канады.

В парламент Канады документ внес в 2016 году сенатор от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек. В документе предусматриваются заморозка активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

США распространили "закон Магнитского" на весь мир

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшемся в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.