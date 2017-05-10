iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Во время стрельбы в Лас-Вегасе пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки, сообщает телеканал KLAS.

Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его. Телефон был выведен из строя, а хозяйка iPhone смогла покинуть место бойни невредимой.

Не сообщается, было ли попадание пули в смартфон прямым, или же она срикошетила в сторону женщины.

Бойня в Лас-Вегасе. Самое массовое убийство в США

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе. В результате бойни погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net