Итоги 04.10: Взлет доллара и реинтеграция Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" под номером 7163. Инициатором выступает президент Украины Петр Порошенко.

В обменниках Киева резко подорожал доллар

В Киеве курс продажи наличного доллара стремительно вырос, по сравнению с 3 октября. Так, доллара в обменных пунктах столицы подорожал на 28 копеек по сравнению со вторником до 27,0476 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 22,92 коп. до 31,1821 UAH/EUR, курс продажи вырос на 35,4 коп. до 31,8697 UAH/EUR.

Появилось видео начала бойни в Лас-Вегасе

В сети опубликовали видео, записанное с нагрудной камеры полицейского, начала стрельбы на концерте в Лас-Вегасе.

Трехминутный ролик показывает нападение на музыкальный фестиваль с полицейских позиций. Кадры показывали только небольшой кусочек того, что офицеры видели в ту ночь и не включали жертв. Всего у полиции есть 67 видеороликов с камер.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии в этом году присуждена швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону.

Ученые были отмечены за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Google показала смартфоны Pixel нового поколения

Компания Google презентовала новое поколение своих флагманских смартфонов - Pixel 2 и Pixel 2 XL. Новинки отличаются размером экрана, а также емкостью аккумулятора.

На презентации Google был представлен "тончайший в мире" флагманский хромобук, который можно использовать и как ноутбук, и как планшет. Устройство оснащено сенсорным экраном и поддержкой стилуса Pixebook Pen.

Презентация Google Pixel 2: онлайн-трансляция

В Польше осквернили украинское консульство

В польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины, оставив изображение свастики и надписи об ОУН-УПА. На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus (убирайтесь – ред.), свастику и надпись на русском языке "нет".

В связи с этим посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Польши.

В Киеве задержали журналиста российского телеканала НТВ

В Киеве полиция задержала корреспондента телепрограммы Центральное телевидение российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. У россиянина обнаружили аккредитацию самопровозглашенной ДНР. Журналист был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Источник: korrespondent.net