Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое раненых

За минувшие сутки, 4 октября, подразделения сепаратистов 19 обстреливали позиции ВСУ, двое военнослужащих получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на донецком направлении после 18.00 среды враг из гранатометов и стрелкового оружия дважды открывал огонь на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия трижды обстреливались позиции в районе Невельского.

Около 20.00 в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один украинский боец.

На луганском направлении в конце суток сепаратисты дважды били из минометов калибра 82-мм по укреплениям у Крымского. Вблизи этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении в среду днем, в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки, получил осколочное ранение один украинский военнослужащий. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты у Водяного.

В свою очередь ВСУ 12 раз открывали ответный огонь на поражение противника.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 3 октября сепаратисты 22 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Тогда ранение получил один военнослужащий.

Источник: korrespondent.net