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05. 10. 2017

В Перу военный самолет врезался в базу полиции

В аэропорту города Масамари самолет Ан-32 Вооруженных сил Перу врезался в полицейскую базу, сообщает El Comercio.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту Ан-32 находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.

Cмотрите фотогалерею: В Перу военный самолет врезался в базу полиции

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-28 авиакомпании East Wing с пятью медиками, все они погибли.

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Источник: korrespondent.net

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