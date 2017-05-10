В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

В Саудовской Аравии правоохранители арестовали свыше 40 человек за "разжигание разногласий" в стране через социальные сети, сообщает телеканал Al Arabiya.

В частности, власти арестовали 22 человека, включая гражданина Катара, за использование социальных сетей для распространения "инакомыслия".

По данным телеканала, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие "к нарушению общественного порядка". Кроме того, были задержаны еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий.

Утверждается, что подозреваемые использовали социальные сети и специальные хэштеги, чтобы продвигать сайты, в которых "пропагандировалась ложь, разжигались разногласия и межплеменная рознь".

Сейчас полиция устанавливает роль каждого из арестованных в инкриминируемых им нарушениях.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Саудовской Аравии казнили 47 человек по обвинению в терроризме. Среди приговоренных к смерти оказался и известный шиитский священник.

В Саудовской Аравии поэта приговорили к смерти за отречение от ислама

Источник: korrespondent.net