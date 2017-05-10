В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера

На выставке Музей безумия в итальянском городе Сало неизвестный мужчина попытался отверткой проколоть картину Адольфа Гитлера. При этом он выкрикивал: "Сволочь!".
Охране удалось отвести его от полотна и не допустить того, чтобы он уничтожил картину. Мужчине удалось скрыться. При этом он незначительно повредил полотно.
Владелец картины – частный коллекционер из Германии, решил не подавать заявление в полицию.
Работа Гитлера выставляется впервые. На выставке Музей безумия представлены всего около 200 картин, скульптур и инсталляций, которые созданы людьми, считавшимися душевнобольными, и полотна на тему безумия.
Выставка будет проходить в Сало до 16 ноября, а затем откроется в Неаполе.
Адольф Гитлер занимался рисованием и в 18 лет пытался поступить в художественную школу в Вене, но не смог пройти во второй тур экзаменов. Позднее он пробовал поступить в Венскую художественную академию, но и это ему не удалось.
Как сообщал Корреспондент.net, в Германии подскочили продажи книги Адольфа Гитлера Mein Kampf. Она дополнена тысячами критических аннотаций экспертов. Издатель готовит уже шестой тираж книги.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
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