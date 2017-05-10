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05. 10. 2017

В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера

На выставке Музей безумия в итальянском городе Сало неизвестный мужчина попытался отверткой проколоть картину Адольфа Гитлера. При этом он выкрикивал: "Сволочь!".

Охране удалось отвести его от полотна и не допустить того, чтобы он уничтожил картину. Мужчине удалось скрыться. При этом он незначительно повредил полотно.

Владелец картины – частный коллекционер из Германии, решил не подавать заявление в полицию.

Работа Гитлера выставляется впервые. На выставке Музей безумия представлены всего около 200 картин, скульптур и инсталляций, которые созданы людьми, считавшимися душевнобольными, и полотна на тему безумия.

Выставка будет проходить в Сало до 16 ноября, а затем откроется в Неаполе.

Адольф Гитлер занимался рисованием и в 18 лет пытался поступить в художественную школу в Вене, но не смог пройти во второй тур экзаменов. Позднее он пробовал поступить в Венскую художественную академию, но и это ему не удалось.

Как сообщал Корреспондент.net, в Германии подскочили продажи книги Адольфа Гитлера Mein Kampf. Она дополнена тысячами критических аннотаций экспертов. Издатель готовит уже шестой тираж книги.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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