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05. 10. 2017

Из Украины выдворили журналиста НТВ

Служба безопасности Украины выдворила из Украины журналиста российского пропагандистского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в 4 утра Немишев принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска Сеньковка", - рассказывают в спецслужбе.

В СБУ уточнили, что Немышева 4 октября задержали в Киеве работники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого Министерства информационной политики ДНР (так называемая военная аккредитация).

"Это стало основанием для привлечения сотрудников СБУ для проверки задержанного", - сказано в сообщении.

СБУ установила, что Немышев с весны 2016 до осени 2017 работал на временно оккупированной террористами территории Украины.

"Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - сообщили в СБУ.

 
 

Напомним, журналистку Первого канала Анну Курбатову выдворили из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. 

Источник: korrespondent.net

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