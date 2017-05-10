В Раде провалили рассмотрение закона по Донбассу

На заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны, который должен рассмотреть проекты по реинтеграции Донбасса, нет кворума.

Об этом сообщает Twitter украинского парламента.

"Доброе утро! На заседании Комитета нацбезопасности и обороны, где рассмотрят президентский законопроект, кворума нет", – говорится в сообщении.

Доброго ранку! На засіданні Комітету нацбезпеки і оборони де розглянуть президентський #ЗП7163: https://t.co/RtdoHjaToX кворуму немає pic.twitter.com/jxvpq71K2f — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 5 октября 2017 г.

По информации Украинской правды, на заседании, которое должно было начаться в 9.30, нет главы фракции БПП Артура Герасимова, который находится на заседании фракции БПП, нет Дмитрия Яроша, также нет депутата от Народного фронта Андрея Тетерука, Юлия Мамчура и Юрия Березы.

"Зато есть Сыроид, Войцицкая, Шкрум, Мельничук и Петренко. По состоянию на 9:58 есть 9 из 19 членов комитета", – пишет издание.

Отсутствие кворума означает, что комитет может только заслушать и обсудить проекты, но не может принимать никаких решений. Планировалось, что эти проекты будут пытаться внести в повестку дня и проголосовать в первом чтении уже в четверг.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net