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05. 10. 2017

На Киевщине в ДТП попал автобус Нацгвардии, есть жертвы

В четверг, 5 октября, в Киевской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и служебного автобуса Национальной гвардии. Погиб один человек, еще 8 получили травмы, сообщает региональное управление Нацполиции.

ДТП произошло около 7 утра в Вышгородском районе. Пассажирский автобус сообщением Дымер-Киев столкнулся со служебным автобусом, который двигался в колонне.

В результате аварии погиб военнослужащий, еще 7 военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все причины и обстоятельства случившегося.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине в ДТП попал автобус Нацгвардии, есть жертвы

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Луганской области в ДТП пострадали пять пограничников. Они были срочно эвакуированы в Киев. Три пограничника находятся в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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