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05. 10. 2017

Красный Крест отправил 11 грузовиков гуманитарки на Донбасс

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое на неконтролируемую территорию проехали 11 грузовых автомобилей, которые перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

"Груз предназначен жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", – уточнили пограничники.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 сентября Красный Крест направил в ДНР 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Источник: korrespondent.net

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