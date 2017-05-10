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05. 10. 2017

На границе США и Мексики начали возводить стену

К границе между США и Мексикой привезли первую секцию стены. Таким образом американские власти начали выполнять предвыборные обещание Дональда Трампа, сообщает ТСН.

Бетонная конструкция является прототипом, который доработают к концу месяца. Высота стены достигает 9 метров. Оградиться от Мексики Трамп хочет, чтобы пресечь нелегальную миграцию. При этом президент уверен, что оплатить все должна Мексика, которой идея не по нраву.

Бюджет проекта оценивается в 20 млрд долларов. Трамп требует, чтобы деньги сперва выделил Конгресс США, а потом надеется получить их от Мехико. Правда, пока американский лидер запросил лишь 1,5 млрд долларов. Протяженность границы между странами превышает 3000 километров.

Напомним, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января. 

При этом, он согласился отложить строительство стены на некоторое время.

Источник: korrespondent.net

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