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05. 10. 2017

Комитет Рады поддержал закон по Донбассу

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект президента Петра Порошенко по Донбассу для голосования в первом чтении.

Ко второму чтению предлагается учесть предложения члена комитета Андрея Левуса, передает LIGA.net.

"Депутат Левус с голоса предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их на резолюцию ООН", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за альтернативный законопроект по Донбассу авторства вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид проголосовали только семь членов комитета – решение не принято.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net

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