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05. 10. 2017

СМИ: Со школы на Закарпатье сняли символы Венгрии

В селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области лица, которые представились сотрудниками СБУ, сняли со здания местной школы венгерские символы, пишет интернет-издание венгров Закарпатья karpataljalap.net.

Как сообщил председатель местной организации Общества венгерской культуры Закарпатья Каталин Палко, были сняты все венгерские символы: флаг на здании школы, в фойе – герб и гимн Венгрии.

Директор школы Нора Лешко-Ковач рассказала, что ее ждали три человека, которые представились сотрудниками СБУ. Ранее они, по ее словам, уже приходили в школу якобы под предлогом расследования по "распространению сепаратистских идей" некоторыми педагогами.

Председатель Ужгородской районной организации Общества венгерской культуры Закарпатья Ливия Балог заявила, что законами Украины предусмотрено использование в общественных местах символов национальных меньшинств. Поэтому в организации планируют подать жалобу в правоохранительные органы.

Также отмечается, что в селе Соломоново 80% населения составляют этнические венгры.

В свою очередь zakarpattya.net.ua пишет, что на фасаде школы в Соломоново висел не государственный флаг Венгрии, а неузаконенный в этой стране так называемый неофициальный государственный флаг – с гербом, который на самом деле является флагом Венгерской империи до 1918 года и флаг Венгерского королевства при регенте Миклоше Хорти и фашисте Ференце Салаши.

Как сообщал Корреспондент.net, отношения Украины и Венгрии обострились после вступления в силу закон Об образовании, который предусматривает увеличение роли украинского языка.

В МИД Венгрии заявили, что будут блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Источник: korrespondent.net

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