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05. 10. 2017

Пограничники изъяли марихуану на миллионы гривен

Пограничники совместно с другими силовиками изъяли в Запорожской и Херсонской областях наркотики и боеприпасы на сумму порядка 4 млн гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вчера в ходе реализации информации в рамках открытых уголовных производств правоохранители совместно провели санкционированные обыски по нескольким адресам в Херсонской и Запорожской областях. В результате этих действий совместные группы обнаружили почти 22 кг уже готовой к употреблению марихуаны. Кроме того, в одном из домовладений были найдены обрез ружья, травматический и сигнальный пистолеты и патроны", – говорится в сообщении.

Наркотики и оружие были переданы сотрудникам СБУ и Нацполиции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее у жителя Бердянска изъяли 20 кг растений конопли и готовой марихуаны на сумму порядка 2 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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