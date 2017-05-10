Гройсман: Президент подпишет пенсионную реформу до понедельника

Глава государства Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Президент до понедельника подпишет закон (о пенсионной реформе)", - сказал премьер.

По его словам, сейчас закон находится в парламенте и будет скоро подан на подпись спикеру Андрею Парубию, а после этого - президенту.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Источник: korrespondent.net