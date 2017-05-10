В Луганской области грузин напал на полицейского с ножом

В Луганской области правоохранители задержали гражданина Грузии, который тяжело ранил полицейского. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции.

Как отмечается, 4 октября в Северодонецк при попытке проверить документы у мужчины, полицейский получил несколько ударов ножом в живот и бедро. После чего нападавший скрылся с места происшествия.

Полицией был сразу введен в действие план Перехват. В течение часа сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 29-летний гражданин Грузии, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков (ст. 309 УК Украины).

"По данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство, предусмотренное ст. 348 УК Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до пожизненного заключения", – отметили в полиции.

В настоящее время раненый офицер находится в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильное, средней тяжести, жизни угрозы нет.

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Источник: korrespondent.net