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05. 10. 2017

В ДНР готовы вести переговоры несмотря на закон о реинтеграции

ДНР готова вести переговоры с Киевом, несмотря на закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил главарь самопровозглашенной республики Александр Захарченко, передает Газета.ру

"Что касается Донецка, то мы по-прежнему готовы к переговорам и готовы подождать", — сказал Захарченко.

По его мнению, Киев должен признать, что на Донбассе идут боевые действия.

Он отметил, что для разрешения конфликта необходимо признание Киева в том, что в регионе ведется война.

Напомним, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект президента Петра Порошенко по Донбассу для голосования в первом чтении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net

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