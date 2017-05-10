В ДНР готовы вести переговоры несмотря на закон о реинтеграции

ДНР готова вести переговоры с Киевом, несмотря на закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил главарь самопровозглашенной республики Александр Захарченко, передает Газета.ру

"Что касается Донецка, то мы по-прежнему готовы к переговорам и готовы подождать", — сказал Захарченко.

По его мнению, Киев должен признать, что на Донбассе идут боевые действия.

Он отметил, что для разрешения конфликта необходимо признание Киева в том, что в регионе ведется война.

Напомним, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект президента Петра Порошенко по Донбассу для голосования в первом чтении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Источник: korrespondent.net