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05. 10. 2017

Рева: за новыми пенсиями могут прийти боевики ЛДНР

Региональные отделения Пенсионного фонда должны исключить легализацию боевиков ЛДНР для получения повышенных украинских пенсий. Об этом в четверг, 5 октября, заявил Министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания по пенсионной реформе, передает Укринформ.

"Обращаю внимание на усиление контроля за перемещением лиц с неконтролируемой территории. Поскольку сейчас в связи с повышением пенсий наибольшее повышение получат как раз такие категории людей, как шахтеры, металлурги и другие, я не исключаю ситуацию, когда боевики с неподконтрольных территорий попытаются через различные преступные схемы попробовать легализоваться в органах Пенсионного фонда и в органах социальной защиты", – отметил Рева.

В связи с этим министр обратился к правоохранительным органам и региональным отделениям Пенсионного фонда, которые находятся вблизи зоны АТО, взять этот момент под особый контроль.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Источник: korrespondent.net

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