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05. 10. 2017

Рада приняла закон о гастролях российских артистов в Украине

Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине при участии граждан страны-агрессора, согласно которому российские артисты смогут устраивать концерты только при согласовании с СБУ. Соответствующий закон депутаты приняли с третьего раза, отдав за него 232 голоса.

Так, закон запрещает проведения гастролей, если в их участвует артист, который внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

"Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии", - говорится в законе.

Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях.

Напомним, недавно возник скандал, когда украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую.

Источник: korrespondent.net

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