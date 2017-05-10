В полиции подтвердили убийство мирного жителя военными ВСУ

В полиции Луганской области подтвердили информацию миссии ОБСЕ о ранении украинскими военными мирного жителя в городе Счастье 6 сентября. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяну Погукай.

По ее словам, 6 сентября военные ВСУ заметили на мосту человека с пакетом, который шел на запрещенную территорию – нулевой рубеж. Его предупреждали, чтобы он не подходил, ведь эта зона заминирована.

"Его раз предупредили, второй раз, произвели выстрелы в воздух, но он шел с пакетом туда, и они открыли огонь по ногам. Потом сами же отвезли его в больницу, но, по-моему, на следующий день он умер", – сказала Погукай.

Что было в пакете у погибшего, пресс-секретарь ответить не смогла. Как и то, кто открывал уголовное производство по этому инциденту и по какой статье.

Напомним, в отчете миссии ОБСЕ за вторник, 3 октября, сообщается, что в городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие 6 сентября стреляли в человека, который позже скончался в больнице от кровопотери

Источник: korrespondent.net