Для армии разработали новый карабин по стандартам НАТО

В Украине презентовали автоматический карабин M4-WAC-47 сконструированный по стандартам НАТО. Об этом сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе Укроборонпрома.

Отмечается, что карабин изготовили специально для нужд украинской армии.

"Автоматический карабин M4 - WAC-47 является совместным проектом госпредприятия Укроборонсервис и американской компании Aeroscraft", - рассказали в Укроборонпроме.

Оружие испытали сегодня на полигоне Национальной гвардии под Киевом.

Согласно техническим характеристикам, карабин имеет калибр 7,62х39/40, полуавтоматический и автоматический виды огня, вес 3,4 килограмма и магазин на 30 патронов.

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"Автоматический карабин M4-WAC-47 дает возможность перейти украинской армии и оборонной промышленности на стандарты НАТО собственными силами. Оружие, будет производиться на украинских предприятиях, будут не только созданы новые рабочие места и увеличены налоги, но и повысится технологичность производства. Это оружие, как и другие совместные проекты со странами-членами НАТО, является железным доказательством того, что Украина и Альянс ускоряют интеграционные процессы", - заявил гендиректор Укроборонпрома Роман Романов.

Как сообщалось, вооруженные силы Украины приняли на вооружение легкий переносной ракетный комплекс Корсар.

Источник: korrespondent.net