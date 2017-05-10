Украину посетит президент Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября посетит Украину для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого президента.

На заседании в Киеве будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган встретится с главой Верховной Рады Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как отмечается, в ходе визита будут обсуждаться новые направления сотрудничества для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Украиной, и в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы.

Отдельно будет обсуждаться крымский вопрос и положение крымских татар.

Напомним, в сентябре Порошенко встретился с Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может бросить своих соотечественников в ряде регионов, в том числе и Крыму.

Источник: korrespondent.net