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05. 10. 2017

К Раде стягивают полицию и Нацгвардию

К охране здания Верховной Рады привлекли дополнительные силы Нацгвардии и полиции. Об этом сообщает Украинская правда.

Как сообщает издание, под стенами парламента можно наблюдать около 200 правоохранителей. Силовики окружили Раду плотным тройным кольцом. Сюда прибыли пожарные и медики. Активистов, которые должны были явиться на 16:00 - пока несколько десятков.

Как известно, сегодня вечером народные депутаты должны рассматривать законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона о специальном порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской области.

Напомним, несколько часов назад активисты Свободы и Национального корпуса забросали парламент дымовыми шашками.

Источник: korrespondent.net

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