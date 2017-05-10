В Польше полицейские поиздевались над украинкой – СМИ

Полицейские польского Вроцлава сутки без каких-либо оснований продержали 21-летнюю гражданку Украины в отделении полиции, запугивая ее депортацией и заставляя раздеться. Об этом в среду, 4 октября, сообщила Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что к правоохранительным органам обратился местный житель, у которого украли телефон. В преступлении он обвинил молодую девушку из Украины.

Вскоре полицейские задержали ее без каких-либо на то оснований и без объяснений.

По данным СМИ, молодой человек просто решил подставить свою бывшую девушку, с которой они поссорились.

Потерпевшая утверждает, что в отделении полиции ее два раза заставили полностью раздеться для обыска. Ее также запугивали депортацией, утверждая, что украинцам не место во Вроцлаве.

Полицейские опровергают все обвинения со стороны украинки.

Напомним, ранее в магазине Польши разместили табличку о том, что каждого гражданина Украины на выходе будут проверять.

Источник: korrespondent.net