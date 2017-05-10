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05. 10. 2017

В Одесском горсовете проходят обыски

Следователи Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины сегодня, 5 октября, проводят обыски в служебных кабинетах работников департамента коммунальной собственности Одесского горсовета. Об этом сообщает областная прокуратура, передает местное издание Думская.

Как стало известно, там работают следователи СБУ и Генпрокуратуры. Они изымают документы, касающиеся сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности в Одессе.

"Уголовное производства, в рамках которого происходит изъятие, связано с бывшим вице-мэром Вячеславом Шандрыком", — отметил один из работников прокуратуры, добавив, что обыски проходят также в домах руководителей департамента.

Также выяснилось, что следственные мероприятия проходят не только в департаменте коммунальной собственности, но и в некоторых кабинетах главного здания мэрии на Думской площади.

В частности, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры нагрянули в юрдепартамент и домой к первому вице-мэру Анатолию Орловскому и строительному вице-мэру Петру Рябоконю.

Издание считает, что следственные мероприятия могут проводиться в рамках нескольких производств — и по отчуждению коммунальной собственности, и по трагедии в Виктории.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и СБУ обыскивают Укрзализныцю.

Позже обыски прошли в Минсоцполитики.

Источник: korrespondent.net

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